Niño Becerra alerta de los peligros de la "filosofía YOLO": puedes tenerla sin darte cuenta

El economista Santiago Niño Becerra ha alertado de cómo se está extendiendo entre la población española la llamada "filosofía YOLO (You only live once o 'sólo se vive una vez')", que puede poner en peligro el equilibrio económico de muchas familias.

En una intervención en RAC1, el especialista ha explicado que "en términos reales, con la inflación que hay ya, una persona ha perdido poder adquisitivo y no se ha recuperado".

En esta situación, señala, se está produciendo un consumo que aumenta y que "busca una satisfacción inmediata, a base de créditos".

En opinión de Niño Becerra, "eso es peligroso" y afirma que "la población debería ser más prudente". Así, explica que la filosofía YOLO, el carpe diem, es más evidente e intensa en los jóvenes, pero incide en que mucha gente está cayendo en ella. La prueba, prosigue, es cómo están de llenas "las terrazas de los bares" y "cómo están colapsadas las carreteras los fines de semana".

El economista admite que este 'boom' podría ser entendible en 2022, como un 'desquite' del confinamiento. "Pero se ha extendido al 2023 y me preocupa muchísimo cuando, con una tasa de tipos de interés al consumo del 13%, la demanda de crédito sigue creciendo y una parte es para el ocio. Y eso es muy peligroso", dice.

Niño Becerra repite que los ahorros que tenía la familia media española en la pandemia eran "muy poco dinero" y "esos ahorros se han utilizado de entrada para hacer frente a los incrementos de precios".

"Estoy pensando en la alimentación. Y por otro lado en el ocio. Esos ahorros ya se han acabado. Ahora es todo crédito", alerta.