Le escriben de MasterChef para que se presente al programa y alucina mucho con lo que le pasa luego

Varias usuarias de TikTok populares en la red social por subir contenidos relacionados con la cocina y la gastronomía han asegurado que el programa MasterChef se ha puesto en contacto con ellas para participar en ese espacio pero que, después, les han dicho que no han superado las pruebas de selección.

Por ejemplo, la usuaria @palomapozanco ha contado "cómo pasó MasterChef a quedarse sin gente que vaya por voluntad propia".

"A mí me hablan el seis de noviembre para decirme que si me interesaría participar en MasterChef. Y yo ya para qué. Yo diciendo: 'Ya está, ya está. Entramos'. Claro, si a ti te hablan para MasterChef, para que te presentes a un programa, supones que es porque vas a entrar, porque lo normal sería que si te gusta te presentes y ya está", cuenta.

"Si te hablan para decirte preséntate, preséntate, preséntate... es porque vas a entrar. Yo me veía ya con el delantal, yo ya pensando qué pescado podría cortar mejor cuando apareciese Ángel León con un rodaballo", recuerda.

"Total, paso la primera fase, la siguiente y me dicen que la presencial no. Y yo diciendo: qué cosa más rara, qué habrá pasado. ¿Entonces para qué me han llamado? Claro, supongo que después en la tele dicen: 'Ha habido una participación en este programa del 200% de la sociedad española'. Normal, si es que los que no se han presentado por voluntad propia los habéis llamado usted para que se presenten", apunta.

"Yo con un secretismo digno se secreto de Estado. Pues me meto en TikTok y sale María que le había pasado lo mismo y ahora me veo una chavala de Málaga que le ha pasado lo mismo. ¿Qué le ha pasado al casting de MasterChef? ¿Se está perdiendo la cocina en España?", acaba preguntando.

La usuaria @aniitadomiinguez ha contado algo parecido y también @isabelmariiiia, aunque en este último caso llegó hasta la prueba presencial, por lo que tuvo que desplazarse hasta Madrid después de que desde el programa le insistieran en que lo hiciese.

"Me pago mi gasolina, mi hotel, todo el dinero que conlleva ir desde Lepe hasta Madrid", recuerda antes de rematar: "Y no me han cogido, cariño. Me han hecho ir hasta el quinto pino insistiéndome todo el día para perder mi dinero y mi tiempo. Ellos se lo pierden".