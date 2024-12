Le llega un Bizum de 150 euros de un desconocido y lo que hace él cruza fronteras 

El usuario de tuit de @_Rotceh_hl ha compartido lo que le ha pasado al recibir un Bizum de una persona que no conocía de manera totalmente inesperada. Su gesto ha logrado cautivar a toda la red social con más de 18.000 me gusta.

"Has recibido un Bizum de 150.00 euros de Alberto por-", ha recibido el tuitero. Él, como no se esperaba este ingreso de ningún Alberto, decidió agregarle y escribirle un WhatsApp para devolvérselo.

"¡Hola, buenas tardes, Alberto! He recibido un Bizum de 150 euros, no te tengo en mis contactos ni ningún Alberto me debe ese dinero jajajaj Pensaba que sería algún timo o algo y he ido a ver y, efectivamente, están en mi cuenta", le ha dicho a la persona que le había hecho la transferencia junto a una captura de pantalla de la transferencia.

Alberto le ha contestado que efectivamente la transferencia ha sido un error porque le "ha bailado un número". "¡Lo he supuesto!", le ha respondido el tuitero, diciéndole que ya está devuelto el importe de 150 euros.

Junto a estos pantallazos ha dejado el siguiente mensaje: "Que me ha llegado un Bizum por error de alguien y he ido a ver mi cuenta del banco y de Bizum y efectivamente no es un timo así que le he hablado al tío y se lo de vuelto . LA VIDA ME DEBE MUCHO".

Su tuit se ha hecho viral con más de 1,4 millones de reproducciones. Además, ya ha recibido más de 600 compartidos y 18.000 me gusta.