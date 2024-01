Le piden "un favor gigante" por BlaBlaCar y el desenlace es la auténtica magia de la Navidad

Las navidades sacan la mejor cara de muchas personas, pero lo que ha hecho el usuario de X @ManexEs tras recibir un mensaje de lo más llamativo por la aplicación BlaBlaCar se lleva la palma.

Un usuario, Rubén, de Valencia, le pidió "un favor gigante" pese a que no quería compartir el viaje que el protagonista iba a hacer desde San Sebastián hasta la capital del Turia.

"Hola, buena, Manex (...) He visto por la aplicación que vienes desde San Sebastián hasta aquí y me hace falta un favor gigante. Mi pareja es de allí y me ha repetido varias veces que va a echar mucho de menos esta semana el Roscón de Reyes de Eceiza (Tolosa)", señaló en la primera parte del mensaje.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Rubén quería darle "una gran sorpresa" para que se lo pudiese comer también este año y no dudó ni un segundo en hacerle una propuesta bastante curiosa.

"Me preguntaba si podrías variar la ruta unos kilómetros, comprarlo por mí y traerlo en el viaje hasta aquí, donde te lo recogería en el punto que me digas a la hora que me digas", explicó.

Para hacerlo más fácil, también le propuso pagarle la gasolina del desvío y aunque todo era "sin ningún compromiso", reconocía que a su pareja "le haría muchísima ilusión".

El desenlace ha sido la auténtica magia de la Navidad. Ni corto ni perezoso, el usuario de X no dudó en decirle que sí. "Sí, es Navidad, hay que creer en el amor", le contestó.

La gente no ha dejado de aplaudir el desenlace y el mensaje suma más de 3.000 me gusta en menos de un día: