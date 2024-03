Le preguntan a José María Pou si le gusta España y da una respuesta difícilmente superable

El actor José María Pou, que estos días protagoniza la exitosa obra de teatro El padre, ha dado una respuesta difícilmente superable cuando le han preguntado si le gusta España.

En una entrevista en El Español, a Pou le han pedido que dé sus razones a su contestación. Y ha sido certero: "Me gusta el Siglo de Oro. No me gusta la Inquisición. Me gusta la segunda República mucho más que la primera. Me gustó la Transición".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Y ha rematado por todo lo alto: "Y últimamente voy de gusto en disgusto. Temiendo. Pero confiando".

Pou también ha dejado otra afilada réplica cuando le han preguntado por qué "medida urgente" tomaría para "superar la crisis del sector cultural". "Superar la crisis en el sector de la educación", ha zanjado él.

Hace unos días, en una entrevista en El Correo Gallego, el actor explicaba cómo había llegado a un proyecto como El Padre.

"Cuando terminé hace dos años de trabajar en Reino, un espectáculo dirigido por Calixto Bieito, como soy director artístico del Teatro Romea (Barcelona), por contrato tenía que estrenar un nuevo espectáculo y, siguiendo mi rutina personal, en la que, por suerte, termino uno y empiezo otro, por primera vez en mi vida sentí que no tenía clara ninguna nueva función", explicó.

"Y las que quería hacer eran imposibles al ser producciones de 15 o 20 personajes, algo impensable para un productor privado español, entonces, desde la productora Focus, con quienes trabajo desde hace años, me propusieron hacer esta reposición de El Padre", añadió.