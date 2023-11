Le hace un test a su marido en un probador y el vídeo es todo un éxito 

La popular pareja de Tik Tok Santi y Laura (@santiylaurita), formada por un colombiano y una argentina residentes en Miami, es una de las más virales de la red social al acumular más de 1,5 millones de seguidores.

En uno de estos vídeos Laura le hace un test a su pareja: se prueba cuatro veces el mismo pantalón vaquero y le ha pedido la valoración, haciéndole pensar que eran cuatro diferentes.

"Vamos a ver si mi esposo realmente me presta atención cuando me estoy probando ropa", comienza diciendo en el vídeo experimento, que se ha hecho viral y lleva ya más de cinco millones de reproducciones.

En la primera ocasión le dice que sí que le gustan y que le quedan bien. Sin embargo, cuando aparece por segunda vez no se da cuenta que son los mismos y cambia de opinión: "Estos son como más claritos. Estos no me gustan tanto".

En la tercera vez que le pide opinión, de nuevo con los mismos, vuelve a decir que no le gustan: "No me gustan Están como babosos, me gustan más los primeros. No sé si te gustan a ti, pero a mí no me gustan".

Por último, aparece en una cuarta ocasión y le dice entre risas que son sus favoritos y que estos sí le gustan, el único problema es que son más caros. "Lo único que son como más anchos. Estoy entre este y los primeros", valora.