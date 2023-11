Una española dice alto y claro lo que no soporta de los usuarios de TikTok: "Tenía que decirlo"

La usuaria de Tik Tok @shehickx ha compartido con sus seguidores un aspecto que está viendo cada vez más entre los tiktokers y que le supera. Su reflexión se ha hecho viral en la red social de moda.

"Me estoy poniendo nerviosa porque últimamente cada vez que entro a TikTok veo a españolas hablando con acento latino. No hagas eso, das vergüenza, hace dos meses hablabas con acento español y ahora eres colombiana... no", afirma tajante la joven.

Ella confiesa que le estresa que alguien fuerce el acento latino sin ningún tipo de justificación. "Puedo entender que vivas en ese país, donde todo el mundo habla así y se te pueda pegar, pero no me refiero a eso, me refiero a los típicos de gente que fuerzan y no lo son", matiza.

La joven pone un ejemplo:. "Una española más española que la tortilla de patatas e hija del Cid y hablando con acento latino porque tiene una pareja latina. Eso que he visto una pareja boliviana con un colombiano y no habla así. La gente de fuera piensa de qué avión te has caído, no lo entiendo".

"Yo llevo seis años con una persona latinoamericana y no tengo ese acento. Además, hay cuentas que hacen ese tipo de contenido y que lo hacen muy bien, pero es que otras no. Tenía que decirlo y me he desahogado", finaliza.