Una española cuenta que le han robado el móvil en Bali y narra todo lo que ha vivido

La joven usuaria de TikTok Ainhoita, una española que vive en Australia pero que se ha ido de vacaciones Bali (Indonesia), ha contado todos los problemas que ha tenido durante su estancia en la isla asiática.

"Nos hemos ido a bañar y a la vuelta nos habían robado los monederos, la bolsa, los móviles... me lo han robado todo, no tengo nada que lo identifique", afirma, mientras comenta que tienen la sospecha de que lo tiene uno de los vendedores de las hamacas por la ubicación, pero añade que no tienen dinero para ir y pedirlo.

Después han ido a la policía a denunciarlo y no les han hecho mucho caso: "Ahí hemos ido a buscar otro móvil de su amigo, aunque también se lo han robado", prosigue. Finalmente, les han avisado de que ha aparecido su monedero con las tarjetas de crédito, su móvil y las tarjetas de otro chico, pero que no hay ni rastro de su pasaporte y de su móvil.

Ya cuando volvían al hotel se ha dado cuenta de que se le estaba acabando internet y que el motorista que la ha transportado la ha dejado en mal sitio, así que ha tenido que ir caminando.

"Después hicimos la denuncia de mi pasaporte. En la Policía tras mucho tiempo y preguntas raras, nos han comentado que no tienen nada", sigue la historia. Han vuelto a ir al hotel donde sale el móvil de su amigo y no han encontrado nada porque no pueden ir habitación por habitación para ver dónde está.

"Al final he llamado a la embajada de España porque tengo que volver a Australia, me han dicho que tengo que hablar con la de Australia para que me hagan un pasaporte. Eso supone que hay que ir a Yakarta en avión, así que tened mucho cuidado con los móviles y no los dejéis en la playa", finaliza.