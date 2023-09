Le toca gente que ronca en un albergue del Camino de Santiago y su venganza es tremenda

El usuario de TikTok @lafacu ha mostrado la venganza que se tomó contra una persona que roncaba fuerte y sin parar en el albergue del camino de Santiago donde estaba durmiendo.

"Tú no puedes venir a un albergue a dormir con gente si eres una persona que ronca como un desgraciado. Esto no es roncar, esto es gritar. Me he despertado a las 4.00, me había puesto el despertador a las 6.00", dice antes de emitir el sonido fortísimo del ronquido en cuestión.

"¿Tú no me dejas dormir? Yo no te dejo dormir. Yo no puedo pasar, se me hace imposible, esto te lo tengo que hacer pagar", dice el joven, que también emite la conversación que tuvo mientras con otra persona, que se lamentaba porque era la primera vez que dormía en un sitio así.

"Yo he dormido en un albergue con 130 personas, que eso parecía un hospital covid, y te juro que nadie ha roncado tanto como este desgraciado que tenemos aquí", le responde el usuario, que cuenta la venganza que decidió: "Le voy a poner un despertador. Le voy a poner un despertador en el oído".

"Que yo creo que sales del albergue y lo oyes desde la calle", dice el usuario, que insiste: "Si roncas de esas forma, si eso sale de donde cojones tenga que salir de tu nariz o de donde salgan esos ronquidos, te pagas un hostal de 30 o 40 euros me la suda, no le jodas la noche a todo el mundo".

"Te pones un parche, lo que mierda se ponga la gente que ronca de esta manera", añade antes de mostrar que le dio chasquidos con los dedos y acabó pegándole una patada en la cama.