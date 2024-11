Les dice que no tienen "ganas de trabajar" y la réplica del restaurante la ha visto ya media España

Un restaurante ha dado una sonadísima respuesta a un cliente que afirmó que el servicio del local era "nefasto" y remató: "Parecía que no tenían ganas de trabajar".

"Nosotros siempre tenemos ganas de trabajar. Eso sí, respetando los derechos y los horarios de los trabajadores", empiezan diciendo los dueños del local en su respuesta.

"Vinisteis sin reserva pasadas las diez de la noche y os dijimos muy amablemente que después de las diez no cogemos mesas", prosigue.

Luego viene el punto álgido de la réplica: "Si el motivo de calificar mal un sitio es que no entendéis los derechos de los trabajadores a tener un horario, será mejor que no volváis porque éste no es vuestro sitio".

La respuesta la ha publicado en X la popular cuenta @soycamarero con gran éxito, ya que en apenas dos días supera los 5.000 me gusta.

Entre las reacciones destaca la de un usuario que señala: "Es como cuando trabajas en una tienda y te entra un cliente a 10 minutos de cerrar... Se piensan que estás obligado a atenderles aunque te tengas que quedar mas tiempo y no es así".

"Lo de 'pocas ganas de trabajar' cuando llevas todo el día currando es para romperles la cara", asegura.