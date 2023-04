Un licenciado en Historia responde contundente a las polémicas palabras de este joven en el acto de Sumar

El acto de este domingo en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha anunciado su candidatura con Sumar a las elecciones generales, ha dejado una escena que está siendo muy comentada en las últimas horas.

El influencer Helio Roque ha intervenido antes que la ministra de Trabajo y, al hablar del trato que se le daba a la juventud ha terminado dejando una frase que no ha sentado nada bien a más de uno.

"No queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejicas, es que no queremos tragar. O sea, que en otras generaciones se haya permitido abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de explotaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo", ha señalado.

Pero, tras el revuelo montado, Jagoba Álvarez, licenciado en Historia y profesor de Educación Secundaria, ha reaccionado con mucha contundencia a la escena, dejando muy claro lo que piensa con varios tuits.

"Se debe pensar que los derechos laborales de los que goza han caído del cielo, que contra la dictadura debieron luchar los gnomos de jardín y las mujeres no salieron a la calle", ha asegurado.

El licenciado en Historia ha defendido que el próximo 25 de abril tiene "jornada de huelga en mi sector a nivel de Euskadi" y le ha invitado a ir al acto.

"A ver si se suma a las movilizaciones de huelga. Eso me gustaría saber... ¿Cuántas huelgas laborales ha secundado? ¿Cuántos 1° de mayo? ¿Cuántas manifestaciones en contra de los desahucios? Etc.", ha añadido.

El 25 de abril tengo jornada de huelga en mi sector a nivel de Euskadi. A ver si se suma a las movilizaciones de huelga. Eso me gustaría saber... ¿Cuántas huelgas laborales ha secundado? ¿Cuántos 1° de mayo? ¿Cuántas manis en contra de los desahucios? Etc. — Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) April 2, 2023

Jagoba Álvarez ha justificado que a él "no se me ocurrió en la vida decirle a mi aita (padre), dos generaciones anteriores a la mía, que hubiese luchado más".

"Se habría caído la cara de vergüenza. ¿Quién era yo para decirle a un sindicalista que pasó por las cárceles de Franco "haber peleao"? Es de risa", ha razonado.

No se me ocurrió en la vida decirle a mi aita, dos generaciones anteriores a la mía, que hubiese luchado más. Se habría caído la cara de vergüenza. ¿Quién era yo para decirle a un sindicalista que pasó por las cárceles de Franco "haber peleao"? Es de risa. — Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) April 2, 2023

El profesor de Educación Secundaria ha terminado su hilo en la red social del pájaro azul, mostrando cuatro fotos de manifestaciones que se produjeron en España. "Haber peleao...", ha ironizado junto a las imágenes.

Tras toda la polémica, Helio Roque ha compartido un vídeo en Twitter en el que ha pedido disculpas por sus palabras. "He hecho unas declaraciones que no han estado bien expresadas, por el tema nervios. Porque es la primera vez que he participado en algo de este estilo, pues lo he hecho mal", ha añadido.

"Me refería a que los problemas de estas generaciones se evidencian mucho más que en otras generaciones, no que no se haya luchado. Soy muy consciente de las luchas de generaciones anteriores. Nuevamente, disculpadme por haberme expresado mal", ha zanjado.