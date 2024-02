Tristán Ulloa hace una importante puntualización a Rafa Nadal por sus palabras sobre ir al psicólogo

El actor Tristán Ulloa ha hecho una importante puntualización a las palabras sobre ir al psicólogo que ha pronunciado Rafa Nadal en una entrevista en El Objetivo, que Ana Pastor presenta en La Sexta.

"Yo fui al psicólogo dos veces en mi vida, en dos etapas diferentes en mi vida, por dos diferentes problemas que tuve. Uno cuando era muy pequeñito y otro más avanzado", ha empezado diciendo el tenista.

"Y claro esto es un avance, que la gente tenga la tranquilidad de poder hablarlo. Yo, como siempre la tuve, a lo mejor no lo veo de esta manera, no lo veo novedoso. Al final, si tienes dolor en la pierna vas al médico, al traumatólogo a ver qué pasa. Y si no vas al fisioterapeuta, pues no lo veo una cosa diferente", ha explicado.

"A lo mejor ha sudo un tema más tabú, pero como yo no lo percibo de esta manera, lo percibo como algo normal y natural, es una parte más del cuerpo y diría que la más importante, con lo cual las personas que tienen problemas, por pequeños que sean, si pueden recibir una ayuda y ser más felices, bienvenido sea", ha concluido Nadal.

Tras ello, Tristán Ulloa ha puntualizado: "Añadiría que no hace falta tener problemas para ir a un psicólogo. Mejor ir antes de tenerlos".