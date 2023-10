Llega de Estados Unidos a España y se queda de piedra por algo en nuestros semáforos MUY habitual

El usuario de TikTok @damedamian, estadounidense que está en España, ha señalado cinco cosas de este país que no se ven en el suyo.

"El primero es el letrero de McDonald's. Usan verde en lugar de rojo porque parece más saludable. El número dos: el menú de McDonald's. En España tiene alitas de pollo. Y desearía estar mintiendo cuando digo esto, pero estas son probablemente las mejores alitas de pollo que he probado", admite.

El usuario señala que "parece loco" pero que "son crujientes, tienen sabor...". "McDonald's americano, necesitas estas alitas lo antes posible", reclama.

También alucina con los vehículos de la Policía porque "siempre las tienen encendidas, pase lo que pase": "En Estados Unidos solo tienen las luces encendidas cuando detienen a alguien. Pero en España los coches y las motos siempre tienen las luces encendidas".

"El número cuatro son las playas en España. No puedo mostrar esto en TikTok porque me lo prohibirían. Pero esto son básicamente playas nudistas. Me pilló desprevenido, voy a ser honesto porque realmente esto no se ve en Estados Unidos. Todo el mundo lleva ropa en la playa".

Y remata: "El número cinco son los semáforos. Siempre están en tierra. En Estados Unidos todos están en el aire. Es totalmente diferente".