Lleva unas semanas buscando piso y deja a todos helados al contar lo que los caseros NO quieren: es fuerte

Encontrar piso se ha convertido un imposible para cientos de personas, sobre todo en las capitales de provincia, que ven cómo los caseros ponen mil impedimentos para alquilar viviendas.

Una usuaria ha contado en X, anteriormente Twitter, lo que ha descubierto después de unas semanas de periplo tratando con caseros mientras busca un lugar en el que vivir que encima no le salga por un pico.

Todo en respuesta a una noticia del diario El País que dice que "los propietarios de viviendas en alquiler han cambiado sus preferencias al escoger inquilino. Ahora las familias con hijos pueden ser un problema. Estos hogares viven un auténtico drama para encontrar pisos en alquiler".

"Yo estas semanas buscando piso me he encontrado con que los caseros no quieren: Familias con niños, Mascotas, Un único inquilino, Parejas donde uno de los dos no tiene una nómina, Autónomos", ha contado en una publicación que supera los 5.000 'me gusta' en muy poco tiempo.

"A lo que aspiran es a una pareja de funcionarios, pero lo que tienen para ofrecer es un piso de 35 años sin ascensor con los muebles de la abuela fallecida. Y el gobierno hace: NADA", ha dicho en otro mensaje también muy aplaudido.

También se ha viralizado la respuesta que otro usuario ha dado a la primera publicación de @esatalparduska.

"Un compañero llevó un piso cuyo propietario quería que los inquilinos fuesen; Dos, Funcionarios, Que no fuesen pareja. Curiosamente los dos dormitorios del piso estaban en hilera; para llegar al uno tenías que pasar por el otro. El propietario no entendía el inconveniente", ha señalado.