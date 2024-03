Llueve en Barcelona y una argentina se sincera y explica qué pasa en ese país con los paraguas

La usuaria argentina de TikTok @agosmenendez vive en Barcelona y en un día lluvioso ha decicido hacer una reflexión acerca de los paragüas, comparando la percepción que se tiene en Argentina en comparación con España.

"Está lloviendo en Barcelona y, por algún motivo, que no sé cuál es, en Argentina nos da vergüenza usar paraguas", ha explicado al inicio del vídeo, que ha acumulado más de 12.300 'me gusta'.

Se ha referido a la gente joven y ha contado que si te juntas con tus amigos y aparecías con paraguas, "todo el mundo se iba a reír". Ha recalcado que por ello no está acostumbrada a usar paraguas, pero que está cansada.

"Ya soy grande, aquí cuando llueve, llueve fuerte y llego empapada a todos lados, así que me compraré un paraguas, ya no tengo 15 años, tengo que superarlo", ha expresado, destacando que no entiende el sentido de avergonzarse por usar paraguas.

Además, ha tenido claro que en España todo el mundo lo utiliza, gente joven y mayor. "Ya me choqué diez veces con la pared, tengo 23 años y nunca he usado un paragüas, qué vergüenza", ha concluido.