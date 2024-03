Luis García Montero responde así de claro cuando le preguntan por esta decisión de Javier Milei

A finales del pasado mes de marzo, el gobierno argentino anunciaba un veto en la administración pública del uso del lenguaje tanto con perspectiva de género como inclusivo. Sobre esta decisión han preguntado recientemente al poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Ha sido en una entrevista con la agencia de noticias EFE, que ha tenido lugar con motivo de su reciente viaje a Marruecos con el objetivo de visitar los seis centros que el Instituto que dirige tiene en el país. Durante la conversación, ha hablado sobre los retos de la lengua española, entre otros temas.

Sobre la decisión de la Administración Milei, el poeta ha sido claro: "La política de Milei me desagrada mucho, como me desagrada la amenaza de la extrema derecha populista en el mundo y en Europa", ha asegurado. El poeta considera que el idioma es "patrimonio de los hablantes" y, por lo tanto, "no hay ninguna academia que sea dueña de él".

"Si queremos que el idioma sea inclusivo, lo que hay que hacer es ir transformando a los hablantes y a las sociedades desde la educación y la cultura", ha proseguido. Y, entonces, ha procedido a contar sus iniciativas personales en esta línea.

"Yo de manera muy natural digo amigos y amigas, o en vez de decir ciudadanos y ciudadanas busco una palabra como ciudadanía, porque creo que son avances", ha reconocido. Sin embargo, ha admitido que le "cuesta trabajo es utilizar la ocurrencia de 'amigues', me siento muy incómodo con ocurrencias que no están relacionadas con el estado de los hablantes y de la sociedad".

El motivo, continúa García Montero, radica en que "del mismo modo que hay que huir de los académicos que se creen que son dueños de lenguaje, hay que huir también de los intelectuales que tienen ocurrencias y se creen dueños del lenguaje". Y ha concluido: "Para mí, la palabra 'amigues' no es una palabra de la lengua española, por ahora".