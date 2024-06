Lo que hace Eladio Carrión en pleno concierto al marcar el Real Madrid no tiene precio

El Real Madrid hizo historia este sábado al ganar frente al Borussia Dortmund su decimoquinta Champions League. Los alemanes pusieron en apuros al Madrid en la primera mitad, pero los goles de Carvajal y Vinicius en la segunda sentenciaron la final.

Al mismo tiempo que se desarrollaba el partido, Eladio Carrión, con su tour Sol María, actuaba frente a 14.000 personas en el escenario de Marenostrum Fuengirola, en Málaga. Sin embargo, el concierto no fue obstáculo para que el puertorriqueño no se perdiera los avences del equipo de Carlo Ancelotti y lo que hizo cuando se enteró del gol se ha llevado un aluvión de me gusta.

Así lo ha mostrado el usuario de X @DanikRM_, quien ha subido un vídeo a las redes sociales del momento en el que Carrión, en pleno concierto, para la actuación para gritar el gol del Madrid ante el vítore de los presentes.

En el vídeo incluso se ve a algunos seguidores levantar camisetas y bufandas del Real Madrid. "Eladio Carrión parando su concierto para gritar un gol del Real Madrid", ha escrito el usuario en la publicación, que ya supera los 13.000 me gusta.