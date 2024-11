Lo que sucede a los cuatro minutos de preguntar por el sueldo en una entrevista es de no creer

La cuenta Soy Camarero ha vuelto a compartir una de esas conversaciones de Whatsapp entre un hostelero y una persona que busca trabajo de camarero que tanto indignan en redes sociales por su contenido.

Como en cualquier oferta, la persona interesada le pregunta al jefe por el horario. En este caso es de 12 de la mañana al cierre y la cocina se cierra a las 21:00: "Si por lo que sea no te interesa avísame aunque hoy te confirmo desde que hable con la asesora".

La persona que opta al puesto responde con dos preguntas: "¿12 mediodía al cierre? ¿A cuánto el día?". Y a los cuatro minutos exactos se encuentra con una respuesta del empresario que la deja a cuadros.

"Nada déjalo ya me mandaron una persona, gracias de todos modos", le dice el hostelero para su sorpresa. A lo que ella añade: "¿Por preguntar a cuánto se paga el día? Es un poco de risa".

En los comentarios, algunas personas son críticas con la reacción del empresario o encargado de personal para este empleo: "En 4 minutos le mandaron un esclavo que no hizo preguntas. Cúrratelo un poco más, Manolo, que se te ve el plumero".

"Esta gente que quiere trabajar por dinero y no por el placer de servir a los demás no tienen lo que hay que tener para trabajar en hostelería. Ya no quedan profesionales de esos que curraban 80 horas a la semana por el alojamiento y la comida", dice otro.