Lucas, de 'Andy y Lucas', cuenta lo que le ha pasado con una aseguradora tras su paso por 'El Hormiguero'

Los fans de Andy y Lucas se llevaron hace unos días una decepción: el grupo se separa después de 20 años de carrera por motivos de salud. Concretamente fue Lucas el que contó en El Hormiguero que le han diagnosticado una cardiopatía y que por eso tiene que parar.

"Me comentó el cardiólogo que aguantara un poquito, pero no se puede estar todos los días con la mente pensando en lo mismo", dijo Lucas en el programa nocturno de Pablo Motos en Antena 3.

Ahora, el cantante ha contado en sus redes sociales lo que ha ocurrido después de hablar en prime time de sus problemas de salud: "Al decir en El Hormiguero lo de la cardiopatía... señores, que no me voy a morir mañana, tengo mis pastillitas ahí y poco a poco iremos viendo. Es un parón. Te puedes creer que me escriben ahora de la aseguradora con la que había hablado antes de contar eso en la tele y qué falta de empatía, qué falta de...".

Ha venido a decir básicamente que no le pueden asegurar porque si le pasa algo pierde la empresa: "Así tal cual me lo han escrito. Tres empresas". Ha contado que la única empresa que no le ha puesto pegas en la que trabaja su hermano, sin que eso tenga nada que ver.

"Qué falta de empatía", ha dicho Lucas, que ha apostillado que estas empresas no saben ni siquiera qué es lo que tiene porque no han visto ningún papel.