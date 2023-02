De ganar un Goya a ser la más comentada en Twitter: así es María Herrera, una de las reinas de la gala

Todo el mundo hablaba de ella. El empujón involuntario de María Herrera a Clara Lago mientras presentaba los premios Goya 2023 hizo que esta productora y guionista fuera objeto de todo tipo de comentarios, la mayoría negativos. El vídeo, publicado en Twitter, no dejó de visualizarse y la joven madrileña comenzó a recibir centenares de insultos.

Sin embargo, Herrera no fue una más en los Goya. Tampoco una maleducada ni una joven en busca de protagonismo y viralidad. Ella fue una de las triunfadoras de la noche, ya que acababa de ganar el ‘cabezón’ a Mejor cortometraje de ficción con Arquitectura emocional 1959, donde ha trabajado como productora y como productora ejecutiva.

Ahora, con las aguas ya calmadas y ella volviendo a su rutina en Nueva York, Herrera habla de ese momento y se muestra “muy feliz y contenta” por haber logrado un Goya que, además, lo consiguió el día después de su 30 cumpleaños. “No podía tener un regalo mejor”, comenta.

Tanto ella como Elías León Siminiani, el director, y Ainhoa Ramírez, compañera suya en la producción, vivieron los días previos a la gala subidos en una montaña rusa de emociones y sentimientos: “Hay veces que decíamos que no nos lo iban a dar, otras que sí. Íbamos cambiando de opinión, pero es verdad que sabíamos que había gustado mucho al haber ganado la Espiga de oro y llevar 11 premios”.

María Herrera, de azul, sujetando el Goya con sus compañeros. EFE

Herrera, becada por La Caixa y que está terminando un máster de tres años de Guion y dirección en el City University of New York, espera que de cara a un futuro cercano este premio le ayude a sacar adelante proyectos que tiene entre manos, como hacer los dos largometrajes, una serie que está escribiendo y, el más inmediato, un corto.

“Este premio espero que me ayude a financiar el corto El cuento de una noche de verano que he escrito y quiero dirigir este verano. Tener este reconocimiento es como un aval de que tienes un talento y de que te pueden dar financiación para más proyectos, así que espero que me ayuden porque siempre es una tarea muy ardua lograr esa financiación”, explica esta joven alcorconera, que sueña con seguir abriéndose camino en un mundo muy complicado.

“Ojalá en 2024 volver a estar en los Goya como directora guionista por mi corto”, comienza a imaginar.

Dos años de mucho trabajo y pocas horas de sueño

Trabajar en la producción de este corto, escribir el suyo propio, comenzar a gestar sus primeros largometrajes y sacarse el máster. Los últimos tres años no le han dado un respiro a Herrera, que ha tenido que sacrificar horas de sueño y de ocio para poder llegar a todo.

“Como productor es muy complicado arrancar, estás arriesgando un tiempo a algo que igual no te da beneficios y tienes que tener otro trabajo que sí que te lo de. Es muy precario hacer cine y empezar y lo que es seguro es que tienes que sacrificar muchas horas de ocio y tiempo libre para desarrollar los proyectos con el objetivo de que te empiecen a dar la financiación para poder vivir de ellos”, afirma Herrera.

Además, para rodar este Arquitectura emocional 1959, tuvieron que luchar incluso con el coronavirus. Comenzaron a rodar el 6 de marzo del 2020, pero no pudieron seguir con su calendario, ya que la pandemia les impidió realizar el rodaje de la primavera de ese año.

“Lo tuvimos que suspender, pedir prórrogas y esperar a la primavera del 2021. Fue un reto de producción, porque el equipo cambiaba también. Estaba el covid por medio, había que hacer los test, que nadie se contagiara, cumplir las restricciones y los toques de queda. Fuimos todo el rato cruzando los dedos, pero menos mal que al final ha salido bien”, sentencia la productora y productora ejecutiva, que avanza que va a colocar el Goya en una vitrina de la casa de sus padres de Alcorcón (Madrid).

María Herrera, tras recibir el premio Goya. EFE

En la ceremonia de los Goya también estaba muy pendiente de Alcarràs, ya que trabajó en el filme durante casi tres años como directora de desarrollo. Por ello, lamenta que no ganara en ninguna categoría de las 11 nominaciones que tenía.

“Me habría gustado que hubiera estado un poco más repartido porque es una película que ha hecho historia para el cine español ganando entre otras cosas El oso de oro del Festival de Berlín. La Academia tendría que haberlo reconocido en alguna categoría y me supo un poco mal”, opina.

Resta importancia al momento Clara Lago

Cuando María Herrera comenzó a ver los mensajes que estaba recibiendo en redes sociales por su choque con Clara Lago no se lo creyó. Ella le había quitado importancia porque, como reconoce, se trató de un momento “espontáneo” que se produjo después de recibir el Goya.

“Te hacen salir por otro sitio y vas haciendo entrevistas, fotos, etc. Estaba helada y estaba esperando para poder volver a mi sitio a ponerme la chaqueta. También estaba eufórica por el premio y cuando vi que se podía volver regresé con la mirada puesta en unos amigos que no habían podido subir al escenario y quería celebrarlo con ellos. Entonces no vi a Clara y la rocé con el brazo, con la mala suerte de que era en directo y lo vio toda España”, recuerda la guionista, que no habló después de ello con la presentadora de la gala

A pesar de las críticas que estaba recibiendo en la que llamaban maleducada, ella se lo tomó con humor. “Por eso puse mi tuit de que estaba disponible para animar bodas y bautizos. Quería quitarle importancia porque simplemente fue un momento anecdótico y gracioso”, asegura Herrera, que se define como una persona muy natural, tal y como se puede comprobar en ese vídeo.

Lo que sí que le ha servido es para lograr una publicidad extra para su corto, ya que ha salido en revistas como el ¡Hola! y televisiones como laSexta: “Se lo pasaba al distribuidor y le decía que ningún cortometraje de autor independiente ha tenido esta promoción”. “Me imagino a las personas n las peluquerías leyendo el ¡Hola! y luego en casa viéndolo”, bromea.

“Como los cortos no tenemos dinero para invertir en la promoción nos tenemos que inventar técnicas. Cómo esté nominada otro año ya verás…”, se ríe Herrera, que concluye revelando que también le dio la enhorabuena la alcaldesa de Alcorcón.