Este momento de Abascal con Pablo Motos vuelve a arrasar en Twitter (y no precisamente para bien)

Un momento de la entrevista que Pablo Motos le hizo en 2019 en El Hormiguero al líder de Vox, Santiago Abascal, está dando muchísimo de qué hablar ahora en Twitter. Y no precisamente para bien.

Ha ocurrido después de que la usuaria @AndreaGaveiras tuitease el vídeo junto al mensaje: "-Si hay un niño que no quiere nadie, pues entonces que lo adopten los gays. -Santiago Abascal y Pablo Motos".

En esa escena, el presentador le pregunta al político: "Por ejemplo, ¿crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una pareja heteroxesual a la hora de la adopción?"

"Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre", responde Abascal, ante lo que Motos apunta: "Eso es un no".

"Bueno, claro, porque pienso que tienen que tener preferencia, a la hora de adoptar, la unión de un hombre y una mujer", deja claro el político.

Y luego matiza: "Ahora, me dices: hay un niño que no lo adoptan, que no lo quiere nadie, y lo van a adoptar dos homosexuales. Yo les aplaudo. Pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y una madre".

Entre quienes han reaccionado al vídeo está Óscar Puente, el alcalde socialista de Valladolid, quien ha señalado: "Luego que no les llames homófobos que no lo son. Los niños prime. Los niños bien. Esos para la unión de un hombre y una mujer. ¿El niño que no quiere nadie? Ese pa los gays".

El vídeo ha provocado otras reacciones como estas: