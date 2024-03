Monta "un pollo" tras lo que le ha pasado en un centro de salud de Madrid: tela marinera

La usuaria de TikTok Andrea Rico (@andreariko) ha contado lo que le ha pasado en un centro de salud de Madrid y el "pollo" que ha montado, dando sus razones, indignada, preguntándose también "qué es lo se está haciendo con la sanidad de Madrid".

"Siempre que voy a ver a mi médica de cabecera va con 40 minutos o una hora de retraso, aunque igualmente tú tienes que llegar a tu hora porque si pasan lista y no estás, te dan por el...", ha expresado al inicio del vídeo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Llegado el día, con cita a las cinco de la tarde, con cuatro personas por delante, su médica le acaba pasando consulta a las seis. "Justo cuando me toca a mí sale de la consulta con el abriguito puesto y dice que 10-15 minutos de descanso", ha expresado. La usuaria lo entendió, porque le daba igual "esperar 10 minutos más que menos", a esas alturas.

Lo único que quería era que la derivara al ginecólogo. Nada más. Antes de ello la médica le recomendó hacerse una citología, y desconfiada se acerca a recepción y le querían llamar a partir de agosto, "cuando hubiera cita".

Y cuando vuelve indignada a su médica de cabecera para contarle lo sucedido y pedirle únicamente que le derive al ginecólogo, le respondió que "mi cita ya ha pasado que espere hasta las 21.00 horas a que pase toda la consulta o que pida cita de nuevo. "Le dije: mira, es que mi cita era a las cinco, me has pasado consulta a las seis y media y solamente me tienes que dar cita con el ginecólogo, es darle a un botón", ha expresado.

Y fue al mostrador, pero a cambiarse de médico de cabecera. "No va a ser mi médico de hoy en adelante, estoy flipando, no es que vaya a tu consulta y tenga que esperar dos horas, es que te estás riendo en mi cara", ha concluido.