Mosqueo de José Ramón de la Morena cuando Cristina Pardo le hace esta pregunta sobre Pepe Domingo Castaño

José Ramón de la Morena ha entrado en directo en Más Vale Tarde para hablar de su relación con Pepe Domingo Castaño, el mítico locutor de radio fallecido este domingo a los 80 años.

Los dos trabajaron juntos en la Cadena SER, donde Castaño solía leer un poema al final de El Larguero, el programa nocturno del grupo Prisa que presentó de la Morena desde 1989 a 2016.

En un momento de la entrevista, el periodista deportivo se ha mosqueado con Cristina Pardo por una pregunta sobre un enfado que mantuvieron ambos durante algún tiempo y que se acabó solventando con una comida.

Antes de responder, el locutor ha dicho enfadado: "No me vayas a decir eso del enfado otra vez. Otra vez no me hagas contar lo del enfado porque joder, llevo toda la mañana contándolo vamos".

La presentadora ha señalado que no lo sabía. "Cuéntalo por la tarde", ha apostillado Iñaki López. "Nos ha parecido muy gracioso que Juanma Castaño iba a ser el mediador pero cuando llegó ya os habíais reconciliado", ha añadido Pardo.

De la Morena ha dicho que "tampoco fue así". Ha relatado que él trabajó con Pepe Domingo durante 30 años, al principio como becario: "Me acogió como un hermano pequeño".

Unos años después, de la Morena llegó a El Larguero, donde Pepe Domingo hacía el final de la noche: "Durante un tiempo llevaba mal tener que salir fuera a hacer los programas". "Nos enfurruñamos durante un tiempo. No discutimos ni hubo una pelea ni nada de eso", ha añadido.

El hermano de Pepe Domingo le dijo de montar una comida y fue Juanma Castaño el que se ofreció a poner fecha. "Luego era muy bizcochón. Te lo llevabas en seguida con un pañuelo", ha relatado.

Finalmente comieron en casa de José Ramón de la Morena y arreglaron todo: "A partir de ahí volvió a ser todo natural".

El locutor ha querido dar las gracias tanto a Más Vale Tarde como al resto de programas por hacerle ese homenaje tan bonito a su amigo Pepe Domingo Castaño, al que considerado "uno de los mejores" en su profesión.