El emotivo inicio del primer 'Tiempo de Juego' sin Pepe Domingo Castaño

Europa Press via Getty Images

"Hola, hola, Tiempo de juego", ha arrancado a las 12 de este mediodía el programa de deportes de la COPE. En la madrugada de este domingo la voz de Pepe Domingo Castaño se ha apagado para siempre. Una de las personalidades más relevantes de la radio española, que marcó la diferencia en el mundo del periodismo deportivo.

Y este domingo, el equipo, habitualmente a la batuta de Paco González, han rendido su particular homenaje a una de las voces más características de las ondas. Lo ha hecho Heri Frade, que ha comenzado el primer programa de Tiempo de Juego sin el protagonista del mismo: Pepe Domingo.

"Hola, hola, Tiempo de Juego", ha comenzado a enunciar. "Tenía pensado decir 'hola' a secas. Pero Manolo Lama me ha convencido, nos ha convencido, de que hoy más que nunca, en nuestro primer día de radio sin Pepe, en nuestro primer día de la vida sin Pepe, había que usar su grito de guerra. Aunque a mí gritar, Manolo, no me sale", ha proseguido.

A la familia radiofónica, se nos ha ido el amigo, el compañero, la cabeza, el pegamento, el referente de cómo trabajar para vivir y no al revés Heri Frade

A continuación, justificado la ausencia del director del programa, Paco González. "Comprenderán que hoy Paco esté donde tiene que estar", ha dicho Frade. "A la familia se le ha ido el padre, el abuelo, el hermano, el tío... A nosotros, la familia radiofónica, se nos ha ido el amigo, el compañero, la cabeza, el pegamento, el referente de cómo trabajar para vivir y no al revés. Y, a todos, se nos ha ido la leyenda", ha proseguido en el arranque de este especial programa.

La leyenda

Para sus compañeros era precisamente eso. Una leyenda. "Parecía que nosotros se lo decíamos un poco así de cachondeo. A él lo ruborizaba mucho. Porque en él se daba una extraña mezcla de estrellato, de humildad y de generosidad", ha explicado Frade. "Pero nosotros no lo decíamos de cachondeo y él lo sabía. Pero hay cosas, sobre todo los piropos, que son los demás los que te tienen que decir. Una frase muy de él", ha añadido.

"Hay que ser muy grande, pero muy grande, para trabajar creando en siete décadas diferentes, que se dice pronto, en formatos diferentes y hacerlo siempre con éxito", ha dicho sobre su compañero. Y, a continuación, ha hecho un pequeño repaso a todos los pasos que ha ido dando a lo largo de su trayectoria Pepe Domingo: desde sus etapas en la radio, a su carrera como cantante.

"Pero Pepe era radio. Sobre todo, radio", ha concluido. "Y era Tiempo de Juego. Y era la voz de la publi en Tiempo de Juego. Junto con Joaquín Prat, en la SER, creó un género que convertía algo que a veces podía parecer una cortada de rollo y en parte indispensable del programa, su ritmo y su lenguaje. Luego ya lo exprimió hasta la última gota. Lo que hacen los genios, vamos".

"La radio y la vida nunca podrán ser lo mismo"

"Leyenda, estas dos horas de radio que vienen son sólo para ti. Este Tiempo de Juego es para ti. Porque es la vida. Aunque la radio y la vida nunca podrán ser lo mismo sin ti", ha concluido Frade.

A continuación, ha dado paso al resto de colaboradores que están haciendo posible este Tiempo de Juego tan particular, entre los que se encontraba Manolo Lama. Y todos ellos han entrado en antena de la misma manera: "Hola, hola".