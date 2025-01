Muestra la cantidad de arroz sobrante que un cliente pidió llevarse a casa: muchos no pueden creérselo 

Cada vez es más habitual que, cuando sobra mucha comida en un restaurante, los clientes pidan a los camareros que se lo pongan en una fiambrera para llevárselo a casa. Y también empieza a ser frecuente que los establecimientos cobren algunos euros por ese envase.

Lo que ya no es tan normal es una imagen que ha compartido en Instagram la popular cuenta @soycamarero. En ella, se ve cómo un hostelero muestra la cantidad de arroz que un comensal pidió llevarse a casa.

"Un cliente pide que le pongan el arroz que le ha sobrado para llevar, aquí tenéis el arroz sobrante en cuestión, es real", asegura junto a la imagen, en la que casi se pueden contar a ojo la ridícula cantidad de granos que hay.

"Se le ofreció que podían poner el arroz en el mismo tupper de otro plato entero que les sobró, pero se negaron", añade.

En las reacciones, son muchos los que se llevan las manos a la cabeza, pero otros tantos, que se dedican a la hostelería, aseguran que no es una petición que vean pocas veces.

"Trabajo en una arrocería, y ya no me sorprende nada, se llevan media croqueta, patatas fritas, restos de ensalada, pero la cantidad que dan para una cucharada, el pan que les sobra. En fin mil historias, pero esas personas que comentan que no sabemos, la vida de esas personas, les digo que si estuvieran mal no se gustarían ahí 50€ mínimo por persona", dice un usuario.

"Estas cosas pasan todos los días. No es nada nuevo", añade otro.