Muestra la carta que escribió de niña al Ratoncito Pérez y los 'me gusta' le llueven a miles

La usuaria de la red social X @InmaCampins ha mostrado la carta que le envió el Ratoncico Pérez cuando era niña y la respuesta que le escribió no tiene despercio y ya acumula miles de me gusta.

"Cuando era pequeña el Ratoncito Pérez me hizo una carta despidiéndose de mí y al parecer no me pareció bien y le contesté con otra carta", ha escrito en la red social, donde ha publicado una fotografía de las dos carta.

"Inma, ya eres grande, por eso te digo adiós con todo mi corazón, me llevo el último diente y siempre lo tendrá colgado en mi cuello. Un beso y un adiós de Ratoncito Pérez", se lee en la primera de las misivas.

Ante esto, le respondió lo siguiente: "Gracias por todos los regalos, pero ¿por qué me has tenido que dejar? Bueno, yo te quiero mucho. Muchos besitos y adiós". Además, al final agregó: "¿De qué equipo eres? Yo soy del Betis". La carta está fechada el 1 de junio de 2005, cuando tenía siete años.