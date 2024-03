Las canciones elegidas por su madre para agradecer las felicitaciones de cumpleaños dicen MUCHO

La usuaria de X @NaguiCorrea ha mostrado las historias de Instagram que ha publicado su madre para agradecer las felicitaciones de cumpleaños que ha recibido de su yerno y del padre de su hija, del que está separada.

"Mi novio felicita a mi mamá en su cumpleaños y esta procede a subir su mensaje a las historias con MI EX TENÍA RAZÓN", en referencia a la canción de la artista musical Karol G.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En concreto, esta es la estrofa que ha elegido la progenitora, dando a entender que la expareja de su hija no le caía del todo bien: "Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él. Y me llegó uno mejor, que me trata mejor".

Pero "la joya de sus historias fue (la canción elegida por) la felicitación" que le hizo al padre de la tuitera, su expareja, "porque están separados", y decía así: "Hola, buenos días. ¿Cómo amaneciste? Feliz cumpleaños, que dios te siga bendiciendo día a día... Nos vemos luego...".

Y con esta canción ha publicado el mensaje en la red: "Solo quedan fotos, solo queda el recuerdo de lo que viví contigo. No soporto el dolor que estruja mi alma, resignarme a vivir sin estar contigo, pero así es el destino y así es la vida".

El momento ha generado multitud de reacciones en la plataforma, además de haber acumulado 8.000 'me gusta', cerca de 500 retuits y más de un centenar de comentarios.