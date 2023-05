Muestra el producto que NO se vende nunca en una farmacia

La farmacéutica y divulgadora en redes sociales @its.noeliafarma se ha hecho viral en las últimas horas al difundir en su perfil de Tik Tok, donde tiene más de 300.000 seguidores, el producto que nadie compra.

"Vi un vídeo que se llamaba cagadas comprando. Entonces me he iluminado y me he dicho de hacer un vídeo de cosas que se han comprado y no se venden ni de coña", comienza diciendo la joven.

En el vídeo, que tiene una duración de escasos 30 segundos, la tiktoker muestra una barra que a primer vista podría parecer que es cacao. Sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Se trata de un perfume que está en formato barra. "Es perfume. Huele, es perfume en barra que te lo pones en los codos, en el cuello, donde quieras", explica.

Sin embargo, al momento asegura que no se vende. "Se compraron todas las referencias, si había 25 se compraron todas. Las pusimos en oferta y nada, esto no se vende. Además, los representantes vienen y te dicen que luego te lo cambian, pero no. Así que nada, aquí siguen", se resigna la farmacéutica.