Nia Correia cuenta cómo fue grabar una escena de sexo con Sebastián Yatra 

Nia Correia, ganadora de OT 2020, ha rodado una serie llamada Érase una vez...pero ya no con el cantante Sebastián Yatra y ha contado en el podcast Felaciones públicas cómo fue rodar una escena de sexo con él.

La cantante ha contado que Yatra "es majísimo" y que se curró muchísimo su papel en la ficción de Netflix. "Besa bien. Tiene unos labios carnosos", ha respondido a la pregunta de si besa bien.

Ha contado que estuvo algo nerviosa porque no estaba acostumbrada a las cámaras: "Imagínate a las 4 de la mañana grabando una escena de sexo, desnuda, tenía un trapito en el juju para que no se me viera nada".

También ha explicado que a él le pusieron "la copa de un sujetador" para que no se le viera nada "pero cuando se subió encima se le...". "Fue curioso. Una experiencia para contar", ha añadido Correia, que ha comentado que no se acuerda mucho de aquello porque estaba muy pendiente de todo lo que había a su alrededor.