El chiste del Nobel de Economía: "¿Cómo se sabe a ciencia cierta que Jesucristo era español?"

David Card, premio Nobel de Economía 2021 por sus contribuciones a la economía laboral y en el análisis de las relaciones causales, ha estado en Hora 25, el programa de Aimar Bretos en la Cadena SER y ha sorprendido a todos al contar un chiste con el que se define cómo es el mercado de trabajo español.

El economista, ganador del Nobel por demostrar empíricamente que una subida de los salarios mínimos no siempre acarrean pérdidas de empleo, ha valorado en el programa de Bretos la subida del salario mínimo en España hasta los 1080 euros.

"Me han dicho, señor Card, que le gusta mucho un chiste sobre España que tiene que ver con Jesucristo. Cuéntelo", le ha pedido el periodista de la SER entre risas.

Y ahí que lo ha contado: "Mucha gente del público ya ha oído este chiste. Me lo contaron sobre España por primera vez pero también lo he oído sobre Italia. ¿Cómo se sabe a ciencia cierta que Jesucristo era español? Por tres motivos: tenía 33 años, no tenía trabajo y vivía con su madre".

Un chiste que ha provocado el aplauso y las risas del público presente. Tras los aplausos, Card ha añadido un cuarto motivo "más importante en unos países que otros": "Y además la madre pensaba que era un dios".