El número uno del AutoKing: Más de uno se sentirá identificado

Acudir al Burger King en coche implica tener que entrar en el AutoKing, un lugar donde no todo el mundo se desenvuelve con la misma destreza y la cantidad de menús, código y variedad ofertadas por la cadena de hamburguesas puede provocar confusiones o malentendidos.

Para intentar que esos episodios no se produzcan, un cliente ha mostrado en Tiktok cuál es su estrategia y cómo se dirige él hacia los empleados del Burger, convirtiéndose en todo un fenómeno viral en muy pocas horas y despertando los aplausos y risas de la gente. El encargado de publicar el vídeo ha sido @jequeindiano, y ya cuenta con casi 70 mil 'me gustas'.

En las imágenes se puede apreciar como el conductor y encargado de realizar el pedido, se dirige a la personas responsable de tomarle nota en un tono de voz elevado y le indica qué es lo que quiere, mencionando una palabra con la primera letra del código.

"Perdona, que yo de esto no entiendo, me lo han tenido que escribir", se justificaba el conductor, para continuar con su pedido: "¡¡D de dedo 530!! Ah, ¿helado también viene? Pues dame uno de oreo, que me lo como yo", continuó con su show particular.

"¿De beber qué quieres, Bernabé?", le preguntó a su acompañante, que tras decírselo, se lo comunicó al responsable del Burger aunque no de una forma muy acertada: "Una Coca Cola de naranja", aunque finalmente rectificó ante las dudas del empleado: "Coca Cola o Fanta?" "Fanta, Fanta, perdón".

Tras estos primeros instantes, siguió pidiendo varios menús más, provocando las risas continuas del copiloto e incluso del encargado del local, que al entregarle el pedido, se le puede apreciar con una sonrisa cómplice ante la situación que había vivido.