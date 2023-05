A Oskar Matute le llueven los me gusta con su breve reacción al vídeo de Ayuso del que hablan todos

El diputado de Bildu Oskar Matute está recibiendo una lluvia de 'me gusta' por la reacción que ha tenido a uno de los vídeos más comentados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Interceptada por varios periodistas, la dirigente del PP empieza avisando: "No puedo improvisar una respuesta ahora mismo". Y luego se muestra dubitativa en su respuesta.

"¿Quiere acabar con la justicia social?", le preguntan. "No, no. Yo no quiero... la justicia, como la democracia, son justicia y democracia. En cuando la izquierda le pone los adjetivos social tal... significa una cosa muy distinta", responde Ayuso.

"Pero usted en 2019 la defendió como una parte de la Constitución", le hacen ver los reporteros. Y la dirigente del PP zanja: "A ver... yo... da igual".

El vídeo se ha convertido en uno de los temas más comentados del martes y Matute es uno de los que han reaccionado con más éxito en Twitter.

"Sin comentario. Que no hace ni falta…", ha escrito el diputado de Bildu, cuyo tuit acumulaba más de 2.000 me gusta en tres horas.