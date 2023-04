La parodia de Wyoming y Dani Mateo sobre la nieta de Ana Obregón que no deja ni un detalle sin tratar

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, y el cómico Dani Mateo han protagonizado una divertida escena en la que se hacen llamar "Los Aristorrancios" para tratar algunos de los detalles del polémico nacimiento de la nieta de la actriz Ana Obregón, hija del difunto Aless Lequio.

"Un momento... ¿Vamos a hablar de cualquier persona, de la plebe o de quién? Porque, que yo sepa, la Obregón no es aristócrata, perdóname", ha empezado diciendo el humorista en todo muy irónico. "Ella no, pero su hija, Ana Sandra, parece que sí", ha respondido Mateo para dar pie al tema en cuestión.

Y es que el abuelo paterno de la menor, Alessandro Lequio, utiliza desde la muerte de su padre el título de "conde", a pesar de que para muchos expertos lo hace de manera "indebida". Por eso, los conductores de este programa de La Sexta han decidido bromear con el presunto puesto que ocupa Ana Sandra en la "sucesión al trono".

"Al ser hija de Alessandro Lequio, es nieta del conde Lequio que, a su vez, era bisnieto de Victoria Eugenia de Paterberg, consorte de Alfonso XIII", ha explicado el cómico con un supuesto acento aristócrata en forma de burla.

"Te lo resumo: Ana Sandra, al ser nieta del conde Lequio, ocuparía la posición número 29 en la línea de sucesión monárquica que correspondía a su padre Aless. Eso sí, siempre que se la registre en España como su hija y no como la de su abuela Ana Obregón", ha añadido Mateo.

Después de admitir que todo lo contado por el humorista era un "lío", así ha continuado Wyoming el jocoso sketch: "Madre mía, no me digas más, porque si es hija de su hermano y a la vez nieta de su madre no necesito más pruebas: pertenece a la realeza".

"Claro, ya está, es que cómo te gusta criticar", ha respondido el joven cómico haciendo referencia a la enorme polémica que ha rodeado el proceso de gestión subrogada puesta en marcha por la actriz. "Pareces pobre, igual que todos los que están en contra de esta práctica", ha ironizado.

Mateo también ha mandado un mensaje a todos los que "piensan que comprarse un bebé está mal", todo, de nuevo, tirando mucho de ironía: "Que sepáis que Ana ya os ha perdonado (por pensar así). Lo ha pedido ella misma en Instagram".

"Se me están saltando las lágrimas de alegría. No había visto nada igual en mi vida. No pensaba que una persona de casi 70 años sabría cómo funcionaba Instagram", ha sentenciado jocosamente el presentador de El Intermedio para criticar, de manera implícita, el hecho de que la actriz haya sido "madre" a su edad.