Un concursante de 'MasterChef' cuenta lo que le pasó en su taxi con Miki Nadal y él responde

Miki Nadal ha respondido en Zapeando al mensaje que le dedicó durante el programa el concursante de MasterChef Sergio, taxista de profesión. Durante la emisión del último capítulo del talent show de TVE, Jordi Cruz se acercó al aspirante para preguntarle por alguna anécdota con algún famoso y él contó una sobre el televisivo.

"Cuando estaba embarazada su mujer le llevé a su casa y justo me va a pagar, se le olvidó la cartera", contó. "Le digo Miki no te preocupes, no me pagues, no pasa nada ya me lo darás otro día", prosiguió antes de decir que el colaborador de la Zapeando le dijo que le sabía mal.

Después, mirando a cámara, dijo: "Me debes 12,50. Cuando vengas aquí me lo voy a cobrar. Miki es un tío de maravilla y ojalá que venga. Estoy seguro que se va a acordar 100%. Sé que si viene me va a mirar y va a decir 'este fue el que me llevó'".

Ya de vuelta a plató han empezado las bromas. Dani Mateo y Quique Peinado le ha preguntado cuántas veces ha usado el truco de decir que se la olvidado la cartera y él ha respondido.

El ganador junto con Juanma Castaño de MasterChef Celebrity ha explicado que es muy de ir en taxi: "La verdad es que los cojo tanto que me voy dejando cosas por los bolsillos. Se me caen 50 céntimos, otro un billete de 20, otro me dejo el paraguas, el otro día la tarjeta de crédito. Esto alguien lo tiene que pagar. Ese gremio me debe dinero todavía. Ese gremio va a pagar las consecuencias de todo el dinero que me he dejado yo en el asiento de atrás".

Siguiendo con la broma ha señalado que le gustan los taxistas que le dicen "no se olvide nada al bajar". Dani Mateo le ha preguntado en serio por qué no pagó y ha respondido: "Pues mira, te digo la verdad, dije este tiene cara de que no se entera. Me voy a hacer una de famoso. ¿Perdona me conoces? Vete a producción de Zapeando, pregunta por Marian y que te lo paguen. Vino dos veces. No ha pillado".

"Le está sacando este tío a los 12,50 un rédito que ya vale", ha zanjado entre risas el colaborador.