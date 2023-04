Una peluquera cuenta lo que le ha pasado tras anunciar que retiraba '¡Hola!' por las fotos de Ana Obregón

Hace unos días se viralizó en redes sociales una publicación de Laura Llaneza, una peluquera de Gijón, que tomó la decisión de dejar de vender la revista ¡Hola! por las imágenes de Ana Obregón junto a su hija gestada en un vientre de alquiler, ya que, como contó, sus principios no le permiten "contribuir a la compra de seres humanos".

"Es mi negocio y no va a entrar más el ¡Hola!. Es una decisión personal porque mis valores y principios no me permiten contribuir a la compra de seres humanos", dijo en un vídeo que se volvió muy viral y del que se hizo la Cadena Ser.

Ahora, tras la repercusión alcanzada, ha escrito otro post en Facebook donde ha contado que ha sufrido amenazas e insultos por parte de "grupúsculos que tratan de amedrentar a quienes pensamos diferente", algo que no piensa dejar pasar.

Por ello, ha expresado en un comunicado que ella decide cómo gestionar su propio negocio y que por eso decidió dejar de ofrecer dicha revista a sus clientes: "La razón es un profundo desacuerdo con la normalización que esta revista le ha dado a los vientres de alquiler en el caso de una persona famosa y adinerada".

En otro punto se ha mostrado partidaria de la adopción y ha señalado que la maternidad subrogada le sigue pareciendo "una actitud egoísta" que "en la mayoría de los casos se hace a cambio de dinero y por una necesidad manifiesta de la madre gestante".

"Si esta decisión simbólica ha generado tanto revuelo y tanto eco mediático igual es porque no estamos muy acostumbrados a llamar a las cosas por su nombre", ha proseguido.

Para terminar ha aclarado que ella no ha hablado con ningún medio de comunicación y que no está dispuesta "a seguir recibiendo ni insultos ni amenazas de grupúsculos que tratan de amedrentar a quienes pensamos diferente".

"Que sepan esos adalides del pensamiento único que tomaré las acciones legales oportunas. Por el contrario, gracias a los centenares de personas que de manera educada habéis participado de este debate entorno, reitero, a una decisión simbólica sobre un asunto que no está regulado en España", ha comentado.