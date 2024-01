Pérez-Reverte habla sobre el cartel de Sevilla de una forma que hace reaccionar a muchos

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha provocado numerosas recciones con el mensaje que ha publicado sobre el polémico cartel de la semana santa de Sevilla.

"Mis amigas sevillanas me dicen que van a darle siete vueltas a la ciudad con mantilla y peineta detrás de este Cristo", ha publicado el escritor junto a la imagen, una representación de Jesucristo que ha armado un tremendo revuelo porque algunos dicen que es "amanerada", "homosexual" o "lejos de los valores cristianos".

El asunto ha llegado incluso al extranjero. Por ejemplo, en Italia algunos medios se hicieron eco del revuelo suscitado, como la agencia pública de noticias ANSA, que habló de "polémica" por una obra "con un Cristo joven resucitado, coronado con tres espigas y apenas cubierto con un paño blanco".

Mientras, el autor de la obra, Salustiano García, ha asegurado en una entrevista con Efe que quien vea en su cuadro algo sucio es "su propia suciedad interna la que está proyectando en la imagen".

El tuit de Pérez-Reverte sobre el cartel ha provocado reacciones de todo tipo. Algunos se han escandalizado, como un usuario que señala: "No. No. No. Jesús es fuerte, musculoso, viril. No tiene cara de niña y sus heridas son grandes y profundas. No son piquetes de alfiler. Estoy segura que a Él no le gustó. A mí tampoco".

Otra persona responde al escritor: "¿Sus amigas son de Podemos?". Pero también hay quien defiende la obra. Por ejemplo, un usuario dice: "Como sevillano y cofrade no voy a poner el cartel en mi casa pero me gusta lo que le escuece a la Sevilla rancia y retrógrada. La semana santa debe avanzar repostando las tradiciones, difícil? Pues ese es el reto".