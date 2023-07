La pesadilla de un restaurante de Pamplona en pleno San Fermín: "Todo había sido orquestado"

El restaurante pamplonés Kabo, situado en la Avenida de Zaragoza, vive una pesadilla. Desde el Instagram del negocio, que tiene un Sol Repsol, denuncian una campaña para arruinarles la semana de San Fermín.

Según explican, alguien ha hecho hasta 60 reservas falsas usando "tarjetas de crédito sin fondos, emails y teléfonos que no existen o empleando nombres de forma fraudulenta".

"Hemos sufrido uno de los peores episodios desde que empezamos con esta aventura", dicen sobre lo ocurrido.

Señalan que cuando llamaban a las personas que habían hecho la reserva y que no se presentaban al local se encontraban con teléfonos que no existían, con tarjetas sin fondos y con personas que desconocían de lo que les estaban hablando y que no habían hecho ninguna reserva.

"Al tratarse de las fiestas de San Fermín el primer día no le dimos importancia y pensamos que se trataba de gente que se había quedado dormida tras el chupinazo o de personas que habían perdido la noción del tiempo y llegaban tarde. Pero ¡no! Todo había sido perfectamente orquestado", revelan.

Afirman que esto ha supuesto, "además de un duro golpe emocional para todo el equipo", un palo económico por tratarse de una de las semanas con más gente del año. Denuncian que esta es una situación "ante la cual todos los hosteleros nos sentimos tremendamente desprotegidos".

Para acabar han querido agradecer las muestras de cariño de estos días: "Queremos agradecer todo el apoyo recibido estos días desde que publicamos nuestro primer comunicado, así como a todas las personas que sí han decidido celebrar San Fermín con nosotros. Esto solo es una pequeña piedra en el camino".