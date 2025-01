Pide la cuenta en un restaurante y jamás había visto en España algo como lo que le traen

La propina es uno de los asuntos que más debates provoca en hostelería: en países como Estados Unidos es algo prácticamente obligatorio y, de hecho, el sueldo de los trabajadores depende de ello. Pero en España es una práctica mucho menos extendida que depende de la buena voluntad o de la satisfacción del cliente.

En cualquier caso, en los últimos años ha llegado ya a España la llamada 'propina americana': algunos restaurantes, sobre todo en Madrid, recogen ya en sus cuentas un porcentaje de propina que se sugiere al cliente, que suele rondar entre un 5 y un 10% del importe de la comida servida.

De ello ha dado buena cuenta Carlos Maribona, Premio Nacional de Gastronomía, que ha subido a la red social X la cuenta de un restaurante de Madrid en la que se ve un primer total de 134,50 euros y otro, más abajo, que incluye una propina sugerida de un 8% y que asciende ya a 145,26 euros.

"Nunca había visto esto en España", ha subrayado Maribona, cuya imagen ha provocado multitud de reacciones, entre las que destaca la de un usuario que dice: "Soy de los que habitualmente dejan propina, pero si me la meten en el ticket no dejo ni un céntimo. Que tome nota quien corresponda".

El secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ya señaló hace tiempo de que se trata de una técnica que trata de "crear un sentimiento de culpa" en el cliente que decida no dejar nada.

Sánchez reiteró que "no es un acto ilegal porque no lo imponen" (lo de dejar propina), pero cree que pedir ese dinero es "intentar aprovecharse" del cliente para que, "de alguna manera, se convierta en el que paga el plus de un salario demasiado reducido", el del personal del establecimiento. Según opinaba, la propina "no puede ser el sustituto de un salario decente".

Fuentes de la organización Hostelería de España indican que se trata de una opción "sugerida", pues "para nada es obligatorio" dejarla: "Sigue siendo algo voluntario porque en España no forma parte del sueldo, sino que es una costumbre adquirida en la que el cliente muestra su satisfacción" por el servicio.