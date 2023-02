Pepe Rodríguez deja este comentario al hablar de Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz

Pepe Rodríguez ha concedido una jugosa y sincera entrevista a Jenaro Castro en Plano General, su programa de entrevistas en las noches de La2. El jurado de MasterChef y fundador de El Bohío, con una estrella Michelín, ha hecho un repaso por su carrera, por su vida personal y se ha sometido al famoso test que Castro le hace siempre a sus invitados.

El periodista le ha preguntado qué plato le prepararía a Pedro Sánchez y ha dudado: "Cualquiera que le haga feliz. No sé los gustos de Pedro Sánchez. Es que los políticos son raritos comiendo, pasa como con los deportistas hasta que no se hacen mayores. Están en una época donde no comen bien. Luego cuando lo dejan es cuando empiezan a darse cuenta de que se puede disfrutar en los restaurantes".

En cambio, para Núñez Feijóo sí se le ha ocurrido un plato: "Tendría que venir a probar la pringá de cocido aquí a El Bohío porque hacerle un plato gallego a él diría 'mejor que en Galicia en ningún sitio'. Ya sabéis cómo sois los gallegos".

Pero sin duda, la respuesta más llamativa la ha dejado al responder a la pregunta de "qué echarías a la paella familiar de Pablo Iglesias, Irene Montero y Yolanda Díaz".

"Joder vaya arroz. Vaya arroz. ¿Eso es un arroz tres delicias?", ha respondido. "No está mal traído", ha dicho Castro. "No está mal traído. Es un plato chino eso, el arroz tres delicias", ha apostillado Rodríguez.

Más adelante, Castro le ha preguntado qué comida elaboraría para Felipe VI y para Juan Carlos I. "A Felipe VI no lo conozco personalmente y al rey emérito le he dado de comer aquí dos veces. Haríamos una comida popular, sencilla, como es Juan Carlos, un tipo popular y sencillo. Y Felipe VI me imagino que también debe serlo. Haríamos unas gachas, qué maravilla. Mojando los tres ahí con el tenedor y el pan", ha sentenciado.