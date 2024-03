Pilar Eyre explica la razón por la que la reina Sofía habla así en castellano: difícil imaginar eso

La periodista Pilar Eyre ha desvelado el motivo por el que la reina Sofía tiene dificultades para hablar correctamente en castellano, como se evidenció hace unos días en un comentado discurso tras recibir la Medalla de Oro de Baleares.

"La reina no sabe hablar bien el castellano", ha certificado Eyre en TV3. "Tú piensa que su idioma materno fue el alemán porque su madre era alemana. Ella estuvo fuera de Grecia en el exilio hasta los ocho años. Cuando volvió a Grecia ella hablaba ya en alemán con su madre y con sus hermanos", ha recordado.

"Cuando volvió a Grecia sí es cierto que le pusieron un profesor de griego pero para ella el griego siempre ha sido un idioma aprendido como si digamos, no un idioma que dominara. Luego estuvo en un internado de Alemania durante cuatro o cinco años, hasta los 17 años, y realmente su expresión natural es el alemán y el inglés", ha asegurado.

De hecho, Eyre ha subrayado que la reina Sofía conoció a Juan Carlos I hablando en inglés y desde entonces siempre hablan en inglés entre ellos.

"Y habla en inglés con sus hijos. Cuando hay gente delante tiene mucho cuidado, eso lo llevan a rajatabla. Pero tan mal como habla ahora la verdad es que no ha hablado. ¿Y sabes por qué habla tan mal ahora? No es por la edad como están diciendo, porque la reina está hecha una rosa ya ves que se mueve fenomenal, tiene agilidad, va a tres actos, la están utilizando para ir a todas partes y a cantidad de altos y lo está cumpliendo y lo está haciendo con mucha dignidad todo", ha asegurado la periodista.

"Lo que pasa que habla tan mal porque no practica y lo está perdiendo. La reina vive en España absolutamente aislada, es que no habla español absolutamente con nadie. Ella interactúa con sus primos alemanes, con sus parientes en inglés, en francés incluso. Va a París, a Atenas, a Londres. Todas sus relaciones son en otro idioma. No practica el español jamás y por eso lo va perdiendo y cada vez lo habla peor", ha garantizado.