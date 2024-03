El consejo de Gonzalo Bernardos a quien piense irse de vacaciones en verano: habría que aplicarlo ya

El economista Gonzalo Bernardos ha recomendado a todos aquellos que tengan pensado irse de vacaciones en verano reservar ya su alojamiento si no quieren pagar un precio desorbitado. Y ha avisado de que, quizá, ya van tarde.

El especialista ha explicado que el turismo va a seguir gozando de muy buena salud este año, por lo que los precios van a ir incrementándose sin parar.

"Hoy en día hay familias que deciden comer un poquito peor o menos para poder viajar. Hay bastantes más personas, sobre todo jóvenes, que como no se sabe si algún día podrán tener la capacidad de comprarse un piso deciden coger y vivir la vida y viajar", ha señalado en Más Vale Tarde.

Todo esto hace, a su juicio, que el turismo pasa a ser uno de los principales gastos de la cesta de consumo en España y en el mundo: "El año pasado los extranjeros aumentaron el gasto en España un 24,7% y en el mes de enero lo han hecho en un 25,5%".

"Un hostelero de la Costa Brava me ha dicho: 'Me he equivocado, el año pasado subí el 12% los precios y los subí poco porque aun así me sobraba gente interesada en pasar noches en mi hotel en julio, agosto y buena parte de septiembre".

"Entendiendo que incluso con una Europa en estancamiento y bordeando la recisión la gente europea va a continuar viajando y viniendo a España.... Eres empresario y ves que pongas el precio que pongas tienes muchísimas reservas. Imagínate que para las reservas de julio y agosto el 80% ya reservado. ¿Qué hacer con el 20% restante? Subirle los precios", ha avisado Bernanrdos.

Según señala, "normalmente hay el efecto escalón": "Pones precios moderados en principio, si suben las reservas más de lo que preveías subes los precios y, si al final se apunta alguien en el último minuto, a este le pegas un clavazo si hay muchísima gente".

"Si estás en crisis, el que se beneficia más de que haya pocas reservas es el que reserva en el último minuto. Yo no le aconsejo a nadie este año reservas las vacaciones de verano en el último minuto. A algunos les diría que ya van tarde porque en Salou hay el 80% de los apartamentos turísticos ya reservados", ha señalado.