Polémica tras estas palabras de Miguel Ángel Revilla sobre los fallecidos en el Titan

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, está dando mucho de qué hablar en Instagram, red social a la que ha subido un vídeo opinando sobre el colapso del submarino 'Titan' en el Atlántico con cinco personas dentro.

"Conocemos hoy que cinco hipermillonarios en busca de nuevas aventuras que habían pagado nada menos que 250.000 euros cada uno para bajar en una especie de submarino a los restos del Titanic se dan por muertos. Ha explosionado, al parecer, el aparato", empieza contextualizando Revilla.

El político afirma que "se escribirán sus biografías, libros, serán días, meses de información" e "incluso se harán películas". Y recuerda: "Hace dos meses 600 seres humanos que huían del hambre, muchos de ellos niños, que habían pagado 300 euros para embarcarse en un paquebote ruinoso, han muerto".

"Para ellos, dos días de información, poco más. Ni sus familiares probablemente lleguen a conocer el nombre de los que han tenido tan fatal destino", asegura antes de rematar: "Por desgracia, hay muertos y muertos".

Las palabras de Revilla han provocado de inmediato cientos de reacciones. Muchas de ellas, de usuarios que apoyan sus palabras. Por ejemplo, uno ha escrito: "Estoy totalmente de acuerdo. Todo el mundo merece ser rescatado pero hay que ver los medios de última generación que se han puesto a disposición del submarino y lo inhumano que me parece todo cuando pienso en esos niños, mujeres y hombres en el mar. Todas las vidas deberían importar lo mismo".

Otro apunta: "Por esto y muchas cosas más te mereces el respeto de todos !! Eres sin duda el mejor político de España". Pero otros tantos usuarios consideran que las palabras de Revilla están fuera de lugar.

Un ejemplo: "Tremenda demostración de populismo, debido a estas cosas has perdido la presidencia de la región, la demagogia y el quedar bien, ya no cuelan, al menos, en Cantabria".

En la misma línea, otro ha considerado: "Populista… cuando esos barcos se hunden… no tienes 100 horas de aire debajo del mar para poder ser rescatados… y en el mediterráneo también se les busca y rescata si es posible, aunque no quizá con tanta publicidad como la US Navy a los suyos… lástima cómo estas pasando de político a busca likes, con temas que no tienen absolutamente nada que ver e intentamos enfrentar a la gente.

Primero, informarse quien rescata, y donde, y si hay algo rescatable…".