Pone en práctica el famoso 'truco de la patata' en el congelador... y el resultado es incontestable

Desde hace unas semanas, un vídeo recorre TikTok con un truco supuestamente casi mágico para descongelar el congelador sin necesidad de desenchufarlo.

El método es simple: coger una patata, pelarla hasta la mitad, hacerle un corte, pincharle un tenedor y colocarla en el interior del congelador de tal forma que el mango del cuchillo toque una de las paredes del aparato.

Por arte de magia, en una horas el congelador eliminará todo el hielo sin necesidad alguna de desenchufarlo. Ahora, la usuaria de TikTok @Sabri.cocina ha hecho la prueba con gran éxito, ya que el vídeo acumula millones de reproducciones.

¿El resultado? El esperado: no sirve para nada. "Mi hermana me pasó un vídeo que poniendo una patata acá dentro se va todo el hielo", empieza diciendo antes de ponerse a hacer toda la operación.

Tras dejarlo así toda la noche, la usuaria graba otro vídeo en el que muestra que todo el congelador está igual. La única diferencia es que la patata está congelada.

"Volví del trabajo y la que dejé de la mañana está descongelándose. No no funciona, de verdad no funciona. Harta, harta de las mentiras. Gracias a mi hermana por darnos este tip", concluye.