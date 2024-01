Ponen a un grupo de mexicanos a leer 'El Quijote' en un festival y el resultado da que hablar 

picture alliance via dpa/picture alliance via Getty I

Más de 1,7 millones de personas han visto en TikTok un vídeo en el que algunos mexicanos leen partes de El Quijote, la obra maestra de Miguel de Cervantes, en lo que parece un concierto de Rosalía.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Como se pueden ver en las imágenes, casi todas las personas que intentan leer la obra de Cervantes se traban o simplemente les cuesta acabar las frases que cuentan la historia del hidalgo de La Mancha.

Esto ha abierto un gran debate sobre el nivel de lectura de estas personas y, como siempre en estos casos, hay opiniones destructivas y constructivas. Las destructivas son las de siempre pero las constructivas dejan claro que no es sencillo leer un libro escrito hace más de 400 años.

"Siempre he pensado que el Quijote era el peor libro para un estudiante de primaria", "Una cosa es no entenderlo y otra no saber leerlo", "Leer El Quijote en voz alta, sobre todo como primera lectura, es complicado! No tiene nada que ver ser español o mexicano para que te resulte difícil", "Yo soy española y me obligaron a leer El Quijote y lo dejé en el 1 capitulo xq literal no entendí ni una palabra" y "En realidad el libro de El Quijote es bastante difícil de leer por el español tan rústico con el que está escrito" son algunos de los miles de mensajes que hay en la publicación.