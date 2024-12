Pregunta cuál es el secreto para el sándwich mixto perfecto y las respuestas son para enmarcar

La tuitera Elena (@Glaucium_) ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, planteando unas reflexiones sobre cómo hacer un buen sándwich mixto que han arrasado en la red social.

"¿Por qué el sándwich mixto no me queda tan bien como en los bares? ¿Qué se supone que tengo que hacer, no fregar la sartén en tres semanas? No entiendo", ha manifestado la usuaria en tono divertido.

Y parece ser que Elena no es la única que no consigue darle ese toque característico y suculento a esta sencilla receta que, en cambio, sí que se consigue en los establecimientos.

Es por eso que su tuit, el cual ha alcanzado ya más de 560.000 visualizaciones y 16.000 me gustas, se ha llenado de respuestas intentando ofrecer trucos para dar respuesta a esta cuestión.

"Os voy a dar mi consejo y si queréis lo cogéis y si no os escandalizáis. Usad mayonesa en lugar de mantequilla. Untad la parte que se va a dorar del pan en mayonesa, ya me lo agradeceréis luego"; "La verdadera clave es poner mantequilla por dentro y por fuera", han comentado algunos usuarios.

"Ocurre el mismo fenómeno con las ensaladillas rusas: la que lleva en el expositor del bar desde que gobernaba zapatero siempre sabe mejor que la que te haces en tu casa (sabe a patatas con huevo)", ha añadido otro tuitero.