Preguntan a Carmen Maura si hemos perdido libertad y lo que dice provoca cientos de comentarios

La actriz Carmen Maura ha provocado multitud de comentarios en las redes sociales por una respuesta que ha dado cuando le han preguntado si ella considera que "hemos perdido libertad".

En una entrevista en El Mundo, la actriz ha sido tajante: "Claro, lo de ahora no tiene nada que ver, pero nada, con lo que fue este país en los 80. Yo intento explicarle a mi nieta, que tiene 20, la libertad que teníamos cuando empezó todo el follón de la Movida y no se lo cree".

Maura afirma que "teníamos muchísima más libertad" y que eso es casi lo que más echa de menos porque "se podía opinar lo que a uno le diera la gana y no pasaba nada".

"No tiene nada que ver con lo de hoy, que todo son juicios y meterse en la vida del otro. Nada que ver", dice antes de mandar un recado a los políticos: "Y mi izquierda no era esta izquierda agresiva y desagradable que es hoy. Bueno, si es que se puede llamar izquierda a esta cosa lamentable de ahora".

La actriz deja claro que a ella le encanta España y siempre le ha encantado ser española, porque nunca ha sido" de esa izquierda que parece que se avergüenza de serlo".

"Cuando voy por ahí fuera no se me ocurre hablar de las cosas malas, las cosas malas se guardan para uno. Cuando empezamos a salir al extranjero con Almodóvar y todo eso, en media Europa y en Estados Unidos no sabían ni dónde estaba España, nos confundían un poco con África. Los del cine hemos hecho mucho por este país, mucho más que casi todos los ministros de Exteriores. En fin... Lo que te decía, que a la izquierda de ahora yo no la reconozco", zanja.