C.Tangana no se muerde la lengua tras ser preguntado por su no posicionamiento político

El artista y director C.Tangana, que se encuentra en plena promoción del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ha contestado en una entrevista publicada este jueves en el diario El Mundo por el lugar que ocupa el "no posicionamiento político en esa construcción artística".

La respuesta a esta pregunta ha sido tajante: "El problema no es posicionarse políticamente, es la elección que te ofrecen a la hora de hacerlo. Lo que el mundo no te puede exigir es que elijas entre una mierda y otra mierda. Uno puede no querer ninguna de esas dos mierdas y pensar que hay más y mejor en el mundo".

El artista ha añadido que el posicionamiento político en este país normalmente siempre funciona de la misma manera que es elegir entre una de las dos posturas que hay para dar una respuesta.

"Sin matices ni alternativas. Ese es el nivel al que llegamos. Soy una persona política y he tenido posicionamientos concretos que tenían que ver con las circunstancias políticas de mi país en un momento determinado, pero la idea de que posicionarse es elegir un bando me repele, porque, encima, vaya bandos", ha sentenciado el también conocido como El Madrileño.

Además, ha confirmado que no le parece ningún espacio atractivo: "No, así que, efectivamente, considero que el artista se debe a algo mayor que una circunstancia política determinada de ese momento o de ese año".

"Como personas, todos somos seres políticos y yo también he tenido momentos en los que me he posicionado y he dicho cosas fuertes, pero como artista hay algo que se pierde si tú estás haciendo algún tipo de publicidad, porque hacer propaganda política es hacer publicidad. Eso empobrece el mensaje, porque puedes decir las mismas cosas sin necesidad de ser obvio", se ha justificado.

Finalmente, ha rematado diciendo que se puede hablar sobre clase social o sobre cosas que crees que se deben cambiar, pero que se puede hacer "de una forma mucho más sensible que la propaganda, que es decir explícitamente que tienes que votar aquí, ir por este camino y hacer esto".

" Eso no me gusta y hay otras formas más sutiles de decir lo mismo", ha concluido el artista.