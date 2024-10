Preguntan a Grison con qué invitado de 'La Resistencia' se queda para mal: dice nombre y apellido

Grison ha estado en el podcast de la marca Kaiku Caffè Latte, presentado por la cómica Victoria Martín, y ha dejado algunos titulares sobre cómo es trabajar primero en La Resistencia y ahora en La Revuelta con David Broncano y como pareja artística de Ricardo Castella.

Martín le ha preguntado directamente por el invitado, de todos los que han pasado por La Resistencia, con cuál se quedaría "de mal". Y Grison ha sido claro: David Bisbal. En cuanto a las razones también ha sido claro: "Creo que no le gusta no controlar la situación".

"No sé qué dije y me miró y me dijo '¿te puedes callar por favor?'. Luego me dijo no que es de broma, pero sí, sí, me acabas de reventar aquí".

Después ha contado varias cosas personales, siempre en tono de humor con Victoria Martín, que ha perdido recientemente a su madre, que su padre vive en Alicante o que hace poco le robaron el móvil y no ha podido recuperar las fotos.