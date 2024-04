Preguntan a Luis Zahera por su relación con Feijóo y da una respuesta que dice mucho de cómo estamos

Luis Zahera siempre ha reconocido con naturalidad que tiene una buena relación con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desde que ambos coincidieron en la grabación de un anuncio en Galicia. Pero, ahora, el actor ha querido mandar un mensaje sobre ello que dice mucho de qué momento vive España.

En una entrevista en El Mundo para presentar su nueva película, Pájaros, a Zahera le preguntan precisamente por su amistad con el político. Y él se muestra rotundo al responder.

"Sinceramente no me gustaría ya responder más del tema de Feijóo. Discúlpame, pero no me gusta cómo ha evolucionado todo esto", admite el actor.

"Es que, tío, la política se volvió tan agresiva que es una cosa realmente difícil de gestionar para los ciudadanos, por eso no me gusta hablar ya de ello. Antes me involucraba y me posicionaba, pero ya ni me apetece ni merece la pena. Como me decía un regidor de teatro, yo tengo que divertir a los dos bandos", subraya.

Hace unos meses, precisamente en otra entrevista en El Mundo, Zahera sí explicaba cómo conoció a Feijóo y la relación que mantenían.

"Hice una publicidad con él, nos dimos los teléfonos, hablamos por WhatsApp. Yo estaba un poco acojonado y él me animó, me hizo reír...", señalaba antes de añadir: "Aunque estamos en las antípodas ideológicas es algo de lo que estoy orgulloso. Estoy orgulloso de que, en esta etapa de crispación, de tribus y de bandos llevarme bien con él. En las distancias cortas es simpático, rápido, ágil y gracioso".

"Me llevo bien con él y estoy a su disposición. Él sabe que no le voto, pero, joder, vamos a llevarnos bien todos", reclamaba.