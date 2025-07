La cara de Mazón cuando le preguntan por Camps dice mucho más que su respuesta

Francisco Camps llevaba mucho tiempo proclamando que quería volver a la primera línea política, pero desde que fue absuelto de la última causa que tenía abierta en la justicia por la 'trama Gürtel', ha ido elevando la voz con más fuerza hasta comenzar a promover citas con militantes y, ayer mismo, dar el gran paso. En el mayor momento de debilidad del actuar líder del PP valenciano y de la Generalitat valenciana, un Carlos Mazón sobre el que pesan constante peticiones de dimisión por su gestión de la DANA, Camps lo ha anunciado. Vuelve a por todas.

El propio Mazón ha tenido que enfrentarse a una nueva pregunta incómoda en un acto público. Esta vez no ha sido la habitual de si valora dimitir, la prensa ha ido directa a sondear cómo ha sentado el torpedo político del anuncio de la vieja guardia del PP valenciano.

En un acto en el Institut Valencià de Finances (IVF), tan solo unas horas después de desvelarse que tiene un rival con nombre y apellidos, Mazón ha sido preguntado por las declaraciones de Camps, quien dijo cosas como que asume "el reto" o que quiere un proyecto "ilusionante" para recuperar un partido "en el que estábamos todos juntos". No solo eso. Camps también le atribuyó una posición a Mazón, al señalar que va a contar con todos los integrantes del PP valenciano que ocupan cargos públicos, incluido el propio president.

La reacción de Mazón a la pregunta más temida

Entonces, los periodistas no han desaprovechado la oportunidad de preguntarse si está de acuerdo con que, de una forma u otra, Camps vaya a tratar de apearle del cargo. "Nada nuevo sobre lo de ayer, ya lo dije ayer, lo digo hoy y lo diré siempre. Como presidente del PP de la Comunitat Valenciana y como presidente de la Generalitat, el president Camps tiene, ha tenido y va a seguir teniendo mi máximo respeto, diga lo que diga y haga lo que haga", ha contestado.

En esa línea, Mazón ha insistido en que "es lo mismo que dije ayer", empleando una frase o recurso que ya ha empleado en varias ocasiones cuando le preguntaban por una eventual dimisión: " Y cuantas veces me preguntéis diré lo mismo porque no he cambiado mi manera de pensar de ayer a hoy, como podréis imaginar, ni de antes a ahora". Los periodistas han insistido incluso cuando Mazón ya se estaba yendo, pero este ha repetido que "muchísimas gracias" eludiendo las preguntas.